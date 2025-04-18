Агата Муцениеце объявила об уходе после травли сына из-за ее откровенных видео

На днях в СМИ распространилась информация, будто 12-летнего сына Агаты Муцениеце Тимофея дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave, где демонстрирует аппетитные формы, дефилируя в откровенных концертных нарядах.
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