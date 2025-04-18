Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    И как такая не далекая женщина могла работать ведущей га телевиденье. Кто ее туда продаигал?Лазарева* пошутил...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Вам не надоела эта психическая- неизвестно кто такая??? 😈Хватит уже засорять эфир👎Лазарева* пошутил...
  • Александр Дубков
    а кто это такая ...Лазарева* пошутил...

Агата Муцениеце объявила об уходе после травли сына из-за ее откровенных видео

Агата Муцениеце объявила об уходе после травли сына из-за ее откровенных видео

На днях в СМИ распространилась информация, будто 12-летнего сына Агаты Муцениеце Тимофея дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave, где демонстрирует аппетитные формы, дефилируя в откровенных концертных нарядах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх