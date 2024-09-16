Певица Mia Boyka выступила с песней на стихи автора из Кургана

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, представила свою новую песню, основанную на стихах курганской поэтессы Ларисы Фоминой «Есть у берега река», на шоу Павла Воли, которое транслировалось на канале ТНТ.
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