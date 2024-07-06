🇦🇲🇦🇿🇪🇺 О деньгах для Армении из Европейского фонда мир

🇦🇲🇦🇿🇪🇺 О деньгах для Армении из Европейского фонда мира В армянских СМИ в последние сутки активно пишут о том, что Ереван вскоре получит 10 млн евро от «Европейского фонда мира» ЕС.
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🇦🇲🇦🇿🇪🇺 О деньгах для Армении из Европейского фонда мира В армянских СМИ в последние сутки активно пишут о том, что Ереван вскоре получит 10 млн евро от «Европейского фонда мира» ЕС.
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