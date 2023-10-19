В Нью-Йорке пройдет судебное заседание по делу о «самозваном полковнике ФСБ» Конощенке

По делу обвиняются семь человек. Двое из них — жители США. Почему главного обвиняемого — Вадима Конощенка — называют «самозваным полковником»?Уроженца Таллина, но, как утверждается, «жителя Петербурга» Вадима Конощенка арестовали в декабре прошлого года в Эстонии по ордеру, выданному федеральным окружным судом штата Нью-Йорк.