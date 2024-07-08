Более 300 фотографий мы подготовили специально для вас с прошедшего юбилейного Цунами Пикника. Вот немного статистики с мероприятия: Делимся фотографиями в соцсетях и не забываем отмечать друг друга! Над статьей работали:Photographer: Valowcardin Запись Tsunami Picnic — DECADE — 2024 впервые появилась Lowdaily - Automotive Society.