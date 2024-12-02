Пленный боевик ВСУ рассказал об удерживании в ТЦК на протяжении четырех дней

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатко рассказал в понедельник, 2 декабря, о его удерживании в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сотрудниками на протяжении четырех дней.
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