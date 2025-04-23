Это не дипломатия, а холодный расчёт — как Вашингтон играет в геополитический покер Слухи о возможном признании Крыма…Сообщение Признание Крыма: США готовы на всё ради разрыва России и Китая? появились сначала на Ежедневные новости.
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