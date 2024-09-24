Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК примет участие в первом заседании китайско-узбекского механизма сотрудничества в области правоохранительной деятельности и безопасности в Узбекистане, а также посетит Узбекистан и Таджикистан

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в период с 23 по 28 сентября по приглашению примет участие в первом заседании китайско-узбекского механизма сотрудничества в области правоохранительной деятельности и безопасности в Узбекистане, а также нанесет визиты в Узбекистан и Таджикистан.