Сегодня жители Архангельской области смогут наблюдать парад планет

На утреннем небе выстроятся пять планет: Венера, Меркурий, Нептун, Марс и СатурнНа утреннем небе выстроятся пять планет: Венера, Меркурий, Нептун, Марс и СатурнЧтобы разглядеть Нептун, вам понадобится телескоп или мощный бинокль, а остальные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.