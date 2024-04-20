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Сегодня жители Архангельской области смогут наблюдать парад планет

На утреннем небе выстроятся пять планет: Венера, Меркурий, Нептун, Марс и СатурнНа утреннем небе выстроятся пять планет: Венера, Меркурий, Нептун, Марс и СатурнЧтобы разглядеть Нептун, вам понадобится телескоп или мощный бинокль, а остальные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

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