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Контрафронт

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Мали: Власти ввели ночной комендантский час, запрещающий пешеходное и моторизованное движение по...

Мали: Власти ввели ночной комендантский час, запрещающий пешеходное и моторизованное движение по региону Сан с 22:30 до 06:00 по Гринвичу, который действует с 24 августа до дальнейшего уведомления, из соображений безопасности после того, как боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (ДНИМ) временно захватили военную базу в Сане 9 августа, убив 10 солдат.

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