Стало известно о беременности молодой жены Егора Бероева

Актер и режиссер Егор Бероев и его супруга, балерина Анна Панкратова, ждут пополнения в семье. О беременности артистки стало известно во время премьерного показа сериала «Марик», в котором Бероев выступил режиссером, а его жена сыграла одну из ролей.
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