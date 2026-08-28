Стало известно о беременности молодой жены Егора Бероева

Актер и режиссер Егор Бероев и его супруга, балерина Анна Панкратова, ждут пополнения в семье. О беременности артистки стало известно во время премьерного показа сериала «Марик», в котором Бероев выступил режиссером, а его жена сыграла одну из ролей.