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FiNE NEWS

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Выборы в Саксонии-Анхальт могут повлиять на политическую ситуацию в Германии

Выборы в Саксонии-Анхальт могут повлиять на политическую ситуацию в Германии

Региональные выборы в земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 20 сентября, рассматриваются как важный индикатор политической ситуации в Германии.

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