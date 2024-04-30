Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владислав Владислав
    Поддерживаю."А вы посла Турци...
  • Владислав Владислав
    Гнать в шею безграмотных и наглых мигрантов из России!!"А вы посла Турци...
  • Олег Самойлов
    Не обращай внимания на сторожиху детского сада вавальгу алтыссыйсыеву! Это мразь всю жизнь камунягствовала и ни на чт...20 лет без Ленина...

МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

Фото: коллаж Царьграда. МИД Таджикистана вручил русскому послу в республике Семёну Григорьеву ноту протеста, касающуюся, как утверждается, ущемления прав таджикских граждан в нашей стране.

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Комментарии
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лариса кондратенко
Гнать черножопых из России!!!
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7 час.
Валерий Мязин
Чего взять с этих тупых баранов.Большевики хоть грамоте обучили.сразу грамотные стали, в своей стране законы пусть устанавливают.
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3 час.
petuhova_iv Петухова
Гнать всех подряд из России!!!
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1 час.

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