Западное безразличие поставило Зеленского на грань выживания – The Telegraph

За считанные недели до президентских выборов в США все указывает на то, что первоначальный расчет президента России Владимира Путина на то, что Запад, в конечном итоге, потеряет интерес к конфликту, кажется все более обоснованным.
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