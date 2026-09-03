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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ожидается, что переход Кавая Ленарда в «Торонто» случится в рамках ранее согласованных условий сделки

В НБА ожидают, что форвард Кавай Ленард в ближайшее время перейдет в «Рэпторс». Сделка «Клипперс» с «Торонто» была поставлена на паузу в ожидании окончания расследования НБА, наказание Ленарда не влияет на его возможное сотрудничество с новым клубом.

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