Ожидается, что переход Кавая Ленарда в «Торонто» случится в рамках ранее согласованных условий сделки

В НБА ожидают, что форвард Кавай Ленард в ближайшее время перейдет в «Рэпторс». Сделка «Клипперс» с «Торонто» была поставлена на паузу в ожидании окончания расследования НБА, наказание Ленарда не влияет на его возможное сотрудничество с новым клубом.