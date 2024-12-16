Бастрыкин запросил доклад по вопросу заражения чесоткой в интернате Бурятии

Массовое заражение чесоткой было зафиксировано в одном из интернатов в Республике Бурятия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
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