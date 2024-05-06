Ликвидационный тампонаж скважины

Что такое ликвидационный тампонаж с восстановлением разреза и зачем он нужен? А главное – как его делают правильно и в каких ситуациях он необходим? Об особенностях ликвидации скважин на воду на промышленных и частных объектах, расскажет мастер сантехник.
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