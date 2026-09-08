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Мареска — о Холанде: «Эрлинг достиг совершенства. Он семьянин и при этом продолжает забивать голы»

Мареска — о Холанде: «Эрлинг достиг совершенства. Он семьянин и при этом продолжает забивать голы»

Главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Мареску перед матчем с «Порту» в 1-м туром общего этапа Лиги чемпионов попросили сравнить, каким был нападающий Эрлинг Холанд раньше и каким стал сейчас.

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