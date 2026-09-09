Мэр Алексей Орлов и пранкер Лексус рассказали студентам о рисках дропперства

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, приняли участие во встрече со студентами УрФУ на тему цифровой безопасности.
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