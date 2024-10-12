Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon актуализирует возможность использования системы реактивной посадки

﻿﻿SpaceX испытала восемь Dragon SuperDracos во время испытаний на зависание в 2015 году. Источник: SpaceX Dragon receives long-planned propulsive landing upgrade after years of development Аарон Макрей, 10 октября 2024 г Перевод с английского Андрея Климковского 27 сентября SpaceX объявила о новой функции космического корабля Dragon, позволяющей справиться с маловероятным случаем отказа парашюта.