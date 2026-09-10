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Газета.ру

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Science Advances: просо появилось в рационе европейцев задолго до широкого распространения

Science Advances: просо появилось в рационе европейцев задолго до широкого распространения

Жители территории современной юго-восточной Польши начали употреблять просо около 1590 года до н. э., то есть более 3,5 тыс.

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