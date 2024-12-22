Евгений Лисицын: Фронтовая сводка по состоянию на утро воскресенье, 22 декабря:

Фронтовая сводка по состоянию на утро воскресенье, 22 декабря:Херсонский участок: Российские силы нанесли удары по позициям ВСУ, включая ПВД в здании бывшей больницы, использовавшейся для запуска БПЛА и РЭБ.
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