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NYT: ответы НАТО и США на предложения России открывают путь для возрождения ДРСМД

NYT: ответы НАТО и США на предложения России открывают путь для возрождения ДРСМД

Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности дают возможность возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввести другие взаимные ограничения ядерных вооружений средней и малой дальности.

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