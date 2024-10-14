Учёные разработали новый метод повышения эффективности и срока службы OLED-устройств

Ученые из Сеульского национального университета и Института передовых технологий Samsung разработали новый метод анализа явления, ухудшающего излучение света в органических светодиодах (OLED), и применили свои идеи для повышения эффективности и срока службы устройства.
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