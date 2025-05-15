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#Сводка на утро 15 мая 2025 года Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака БПЛА противника в Новошахтинске.

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