#Сводка на утро 15 мая 2025 года Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака БПЛА противника в Новошахтинске.
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#Сводка на утро 15 мая 2025 года Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака БПЛА противника в Новошахтинске.
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