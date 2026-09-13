«Кто одобрил эту конфигурацию?» Гонщики Формулы 1 призывают перестроить Мадринг

«Кто одобрил эту конфигурацию?» Гонщики Формулы 1 призывают перестроить МадрингGetty Images / Red Bull Content PoolПилоты Формулы 1 считают, что конфигурацию Мадринга необходимо изменить перед следующим Гран При Испании.
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