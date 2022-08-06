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Первая за долгое время авария ракеты SpaceX Falcon 9: она врезалась в мост, даже не поднимаясь в воздух

Первая за долгое время авария ракеты SpaceX Falcon 9: она врезалась в мост, даже не поднимаясь в воздух

Стратегия компании SpaceX предусматривает, что она строит свои двигатели и ракеты в одном месте, а затем отправляет в другое для стендовых испытаний.

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