Первая за долгое время авария ракеты SpaceX Falcon 9: она врезалась в мост, даже не поднимаясь в воздух

Стратегия компании SpaceX предусматривает, что она строит свои двигатели и ракеты в одном месте, а затем отправляет в другое для стендовых испытаний.
Популярные статьи
- В Великобритании проблемы с обучением военных летчиков – не хватает самолетов и инструкторов
- В России разработали новый способ защиты беспилотников — методом создания ложных информационных полей
- Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре
Свежие комментарии