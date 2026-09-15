Верховный суд утвердил концепцию ИИ в судах

МОСКВА (ИА Реалист). Верховный суд России утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство (приказ от 3 сентября 2026 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция вводит ко...
- ВС Иранские удары ра...
- T Трамп зачищает Ла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым