Переход на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение состоится в 2025 году

Сейчас ведомство уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что ведомство работает над упрощением порядка вычета за спорт, лечение и обучение.
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