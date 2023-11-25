TVcenter.ru
“Когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт”, – Павел Буре о своей позиции и отношении к России

Жена знаменитого хоккеиста Павла Буре, Алина, вывела в свет трех детей хоккеиста – 10-летнего Павла, 8-летнюю Полину и 5-летнюю Настю.

ЕБ
Елена Богатова
Он сын своей страны! Она его выучила, выпустила в свет! И вот теперь он вернулся, это поступок настоящего мужчины!
2 г.
СГ
Светлана Грушкина
МОЛОДЕЦ!!! УВАЖАЮ ТАКИХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ! СЛАВА БОГУ, ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ В РОССИИ.
2 г.
p
patentlil
&quot;и несколько не сожалеют&quot; - это как? Несколько - это 2-3-4, то есть несколько. Автор, русский язык надо было учить в школе! СТЫД И СРАМ! &quot;НИсколько&quot; - то есть совсем НЕ сожалеют. Ужас, куда катится обучение русскому языку в РОССИИ?????
2 г.
