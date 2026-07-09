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Крымская газета

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Птенцы редкого в Крыму чёрного аиста скоро покинут гнездо

Птенцы редкого в Крыму чёрного аиста скоро покинут гнездо

Недавно в Крыму нашли гнездо очень редкого черного аиста с двумя птенцами, пишет"АиФ Крым". По данным национального парка «Крымский», на всем полуострове сейчас лишь одна пара этих птиц и то не каждый год.

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