Птенцы редкого в Крыму чёрного аиста скоро покинут гнездо

Недавно в Крыму нашли гнездо очень редкого черного аиста с двумя птенцами, пишет"АиФ Крым". По данным национального парка «Крымский», на всем полуострове сейчас лишь одна пара этих птиц и то не каждый год.
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