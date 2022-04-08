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В Омской области почти вдвое увеличили финансирование снижения ставки по льготной ипотеке

В Омской области почти вдвое увеличили финансирование снижения ставки по льготной ипотеке

В Омской области выделили более 160 млн рублей на финансирование региональной программы по снижению ставки по льготной ипотеке.

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