В Омской области почти вдвое увеличили финансирование снижения ставки по льготной ипотеке

В Омской области выделили более 160 млн рублей на финансирование региональной программы по снижению ставки по льготной ипотеке.
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