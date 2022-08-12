Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили Школу управления Сколково

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили Школу управления Сколково

В рамках прошедшего в Москве межмодуля участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев — Амурский 2030" (12+) познакомились с работой одной из ведущих школ управления России.

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