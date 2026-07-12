Глава киевского режима Владимир Зеленский заказал покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, потому что он планировал финансировать избирательную кампанию экс-главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров 12 июля ТАСС.
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