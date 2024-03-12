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«Эпоха мира кончилась»: мысль о войне с Россией ужаснула Европу

«Эпоха мира кончилась»: мысль о войне с Россией ужаснула Европу

 2 дня назад 17K прочитали   Издание Politico заявляет: давний страх перед Россией — главная причина непоследовательной позиции Германии по Украине.

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