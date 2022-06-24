Нескучные технологии

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В России разработано «космическое» оптоволокно

В России разработано «космическое» оптоволокно

Кабельные оптические линии стали основными в сфере телекоммуникаций. Оптоволокно широко используется провайдерами, снабжающими нас такими востребованными услугами как интернет, телевидение, мобильная связь и многое другое, без чего сложно … .

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