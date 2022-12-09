Times: США уже не против ударов ВСУ по территории России

На том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили удары по территории России, уже не настаивают Соединенные Штаты, потому что меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, заявил 10 декабря источник в Пентагоне, сообщает газета The Times.