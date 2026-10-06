«Преимущество очевидно»: когда СМП заменит маршруты через Суэцкий канал и Африку

Судоходство по Северному морскому пути продолжает бить рекорды. В сентябре по СМП было совершено 133 рейса – на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза выше уровня 2022 года.
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