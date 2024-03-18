В Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона заявил, что в Киеве не собираются продлевать соглашение с российской компаний «Газпром» о транзите газа после 31 декабря 2024 года.
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