Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Афанасьевского округа в покушении на убийство сына своей сожительницы

Омутнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Кировской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.
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