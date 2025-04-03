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Царьград

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Ростех представил компактную энергоустановку АПН-18 для арктических условий

Ростех представил компактную энергоустановку АПН-18 для арктических условий

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в Ростех, завершил испытания энергоустановки АПН-18 мощностью 18 кВт в Республике Коми.

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