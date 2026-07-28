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Ученые рассказали, что молочный продукт может стать лекарством для ран

Ученые рассказали, что молочный продукт может стать лекарством для ран

Вопросы о молоке и молочных продуктах не утихают: полезно ли пить молоко каждый день, сколько молока можно пить взрослым без вреда для здоровья? Но теперь к этим традиционным темам добавилась совершенно новая: можно ли из йогурта сделать гидрогель для заживления ран? И ответ ученых из Нью-Йорка — да .

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