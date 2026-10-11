Орлов: «Когда Глушенков заряжен, равных в РПЛ ему нет»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим футболистом чемпионата России, когда тот находится в оптимальном состоянии.
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