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Газета.ру

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Ле Пен сочла вступление Украины в ЕС равносильным совершению харакири для союза

Ле Пен сочла вступление Украины в ЕС равносильным совершению харакири для союза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен В интервью газете Financial Times (FT) заявила, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) было бы равносильно совершению харакири для сообщества.

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