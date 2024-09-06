СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления по вопросам миграции МВД по СПб и ЛО Андрея Колесникова.
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СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления по вопросам миграции МВД по СПб и ЛО Андрея Колесникова.