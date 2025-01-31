На обнаруженных телах мирных жителей в курском селе Русское Поречное, убитых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), были зафиксированы многочисленные огнестрельные ранения, включая простреленные лодыжки и размозженный череп.
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