FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    как только власти москвы берутся за возрождение например при Лужкове друзей армянской диаспоры москвичами стали тысяч...Продажи Москвичей...
  • Леонид Никулин
    чем возмущаться-просто прекрати свои фото размещать..а то ведь статус рвет колпакБеременная невест...
  • Бауржан Сатпаев
    Как бы Чубайса по ошибке не простили...😀СМИ: Пугачева воз...

В США назвали число идентифицированных жертв крушения в Вашингтоне

В США назвали число идентифицированных жертв крушения в Вашингтоне

AP News: власти опознали 55 из 67 жертв крушения самолета в Вашингтоне Фото: Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press Начальник пожарной охраны округа Колумбия и службы скорой помощи Джон Доннелли заявил AP News, что спасатели сумели найти и опознать 55 тел из 67 жертв крушения самолета над Потомаком в Вашингтоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх