В США назвали число идентифицированных жертв крушения в Вашингтоне

AP News: власти опознали 55 из 67 жертв крушения самолета в Вашингтоне Фото: Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press Начальник пожарной охраны округа Колумбия и службы скорой помощи Джон Доннелли заявил AP News, что спасатели сумели найти и опознать 55 тел из 67 жертв крушения самолета над Потомаком в Вашингтоне.