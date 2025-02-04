Китай ввел пошлины на нефть, уголь и сжиженный природный газ из США

Также дополнительным налогом в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехникаГоссовет КНР принял решение о введении с 10 февраля пошлин на импорт американских энергоресурсов.
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