Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с прокуратурой провело внеплановые проверки трех заведений общепита: кафе "Домашняя кухня" на улице Глеба Успенского, кафе "Сим-Сим" на улице Фрунзе и заведения на Гоголевской улице.
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