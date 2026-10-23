Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с прокуратурой провело внеплановые проверки трех заведений общепита: кафе "Домашняя кухня" на улице Глеба Успенского, кафе "Сим-Сим" на улице Фрунзе и заведения на Гоголевской улице.