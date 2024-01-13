Андреев: Наблюдателей из недружественных стран не будет на выборах президента РФ

Центризбирком (ЦИК) Российской Федерации отказался от рассылки приглашений представителям недружественных государств в целях их участия в наблюдениях за выборами президента, которые запланированы в России на март 2024 года.
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